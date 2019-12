Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 08:00 del 23 dicembre 2019 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Lunedì 23 dicembre si registrano code e rallentamenti su strade e autostrade italiane. Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 08:30

Milano

A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) Code a tratti tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

Genova

A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 120.3 – direzione: Milano) Scorta veicoli tra Genova Bolzaneto e Busalla per Verifica tecnica.

Parma

A1 Milano-Bologna (Km 129 – direzione: Milano) Traffico Rallentato tra Reggio Emilia e Terre di Canossa – Campegine per incidente.

Firenze

A11 Firenze-Pisa nord (Km 6.4 – direzione: Firenze)Code a tratti tra Prato est e Bivio A11/A1 Milano-Napoli per traffico intenso.

Roma

A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) Coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria.

Napoli

Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) Coda in uscita a Zona Ospedaliera.

Tangenziale Napoli Pioggia tra SS Domitiana e Secondigliano-Aeroporto

Tangenziale Napoli (direzione: Allacc. diramazione capodichino)

Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Fuorigrotta e Corso Malta fino alle ore 23:00 del giorno 20/01/2020 per lavori.

A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 30 Dicembre 2019.

A30 Caserta-Salerno Pioggia tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.