Tragico incidente sull’autostrada Catania-Siracusa: morta consigliera comunale di 39 anni

Una giovane consigliera comunale di Augusta, comune in provincia di Siracusa, ha perso la vita in un tragico incidente stradale consumatosi durante la scorsa notte, tra sabato 21 e domenica 22 dicembre, sull’autostrada Catania-Siracusa. La vittima, Irene Sauro, insegnante di 39 anni, secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e da La Repubblica, si trovava a bordo della propria auto, una Mercedes Clk, che si è scontrata con un camion che trasportava agrumi. L’impatto è avvenuto in prossimità di una curva nel territorio di Carlentini (Siracusa). Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 39enne nata a Leonforte, in provincia di Enna. Sul posto anche la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinsitro. Diffusasi la notizia della morte, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio anche sui social network, tra cui quello del sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Ho appreso con dolore la notizia della tragica e prematura scomparsa della professoressa Irene Sauro, consigliere comunale di Augusta. Nell’esprimere il cordoglio mio e della Città, il pensiero va alla famiglia, al compagno e a tutti gli amici a cui porgo le mie più sentite condoglianze. Nella giornata di domani, per rispetto della carica istituzionale, sarà proclamato il lutto cittadino“. Anche il Presidente del Consiglio Comunale di Augusta Sarah Marturana ha voluto ricordare la 39enne scrivendo su Facebook: “Sono ancora sconvolta, dopo aver appreso della tragica scomparsa della nostra consigliera Comunale Irene Sauro. Non ci sono parole che possano bastare a cordoglio della famiglia per questo ingiusto Lutto. Irene, ti abbraccio per l’ultima volta. Rip tra le braccia di nostro Signore“.

