Stasera in TV: programmi in TV di domenica 22 novembre 2019 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

20:05 – TG

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pezzi unici

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – Speciale Tg1

00:55 – TG1 Notte

01:15 – Che tempo fa

01:20 – Applausi Teatro e Arte

Rai 2

18:45 – TG2 L.I.S.

18:50 – F.B.I. Il Giorno del Giudizio

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – L’altra DS

01:40 – Protestantesimo

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Un giorno in Pretura Il lato oscuro del buon maestro

21:20 – Come d’incanto (film di animazione, con Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Susan Sarandon)

23:10 – TG Regione

23:15 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

00:10 – TG3 Mondo

00:35 – Meteo 3

00:40 – 1/2 h in piu’

Rete 4

18:58 – TG4

19:30 – METEO.IT

19:32 – I viaggi di Donnavventura

19:55 – Tempesta d’amore – 234 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:27 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo – 2 PARTE

00:04 – Apocalypto – 1 PARTE

00:43 – TGCOM

00:45 – METEO.IT

00:49 – Apocalypto – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Conto alla rovescia

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:21 – Miracolo nella 34esima strada – 1 PARTE (commedia, con Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, J.T. Walsh, Mary McCormack)

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – Miracolo nella 34esima strada – 2 PARTE

23:36 – TIKI TAKA – IL CALCIO E’ IL NOSTRO GIOCO

01:20 – TG5 – NOTTE

01:53 – METEO.IT

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – Resurrezione

20:16 – C.S.I. MIAMI – La torcia umana

21:10 – Le Iene SHow

01:01 – I GRIFFIN – Nessun Giggity, nessun dubbio – 1aTV

01:26 – I GRIFFIN – In sala di incisione – 1aTV

01:51 – STUDIO APERTO – La giornata

02:06 – SPORT MEDIASET – La giornata

02:26 – Media Shopping

La7

14:00 – Le avventure del Capitano Hornblower

16:15 – Little Murders

18:10 – L’Ispettore Barnaby

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena – BEST

00:50 – TG LA7

01:00 – Uozzap

Iris

18:29 – Note di cinema

18:35 – Frantic

21:00 – ELIZABETH – The golden age (film storico, con Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Tom Hollander)

23:26 – The millionaire

01:37 – Il tiranno Banderas

03:07 – Ciaknews

Cielo

17:45 – Zodiac: Il segno dell’apocalisse

19:15 – Affari al buio Casa dolce casa

19:45 – Affari al buio In vino veritas

20:15 – Affari di famiglia Ep. 39

20:45 – Affari di famiglia Ep. 40

21:15 – 36 Quai des Orfèvres

23:15 – La nipote

01:00 – Sex Mundi Ep. 10

02:00 – La cultura del sesso Istanbul

TV8

17:15 – Master – Chef Italia Ep. 18

18:30 – L’amore a Natale

20:15 – I diari della montagna Ep. 1 Prima TV

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Tutti insieme per Natale Prima TV

23:15 – Master – Chef Italia Ep. 17

00:30 – Master – Chef Italia Ep. 18

01:45 – La parata del Natale