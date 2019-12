Paolo Ruffini, ospite della trasmissione Verissimo, è stato protagonista di un comico siparietto con la padrona di casa: nel parlare avrebbe involontariamente sputato in faccia a Silvia Toffanin facendo esplodere lo studio in una fragorosa risata.

Paolo Ruffini energico e simpatico showman della tv italiana è stato ospite del programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Il suo ingresso in studio è stato tutto da ridere: non appena sedutosi, infatti, si è reso protagonista di una gaffe nei confronti della padrona di casa. Uno sputo involontario in faccia alla bella Toffanin a cui sono seguiti momenti di risate fragorose da parte del pubblico e tentativi di sdrammatizzazione da parte del comico.

Paolo Ruffini e l’involontario sputo a Silvia Toffanin: “Scusami Silvia, scusami. Non volevo”

Inizia tra le risate l’intervista a Verissimo di Paolo Ruffini. Fatto accomodare da Silvia Toffanin, il comico ha provveduto a salutare il pubblico ed istantaneamente si è reso protagonista di una gag. Nel parlare, involontariamente, ha sputato in faccia alla padrona di casa. Accortosi di quanto accaduto dalla reazione della conduttrice, Ruffini ha chiesto ridendo: “Ti ho sputato?” ricevendo una risposta affermativa. Il noto comico si è immediatamente provato a scusare tra le risate e gli applausi del pubblico: “Scusami Silvia, scusami. Non volevo“. La Toffanin, sempre con il garbo che la contraddistingue, ha ironizzato dicendo a Ruffini: “Inizia malissimo!“. Per chiudere in bellezza il siparietto, il comico di Colorado ha voluto rincarare la dose informando la padrona di casa, cosa l’avesse colpita in volto: “Scusami mi è partito un pezzettino di mango che ho mangiato prima, chiedo scusa“.

