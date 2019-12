Due ragazze di 16 anni sono state travolte ed uccise durante la scorsa notte da un’auto mentre attraversavano la strada nei pressi di Ponte Milvio a Roma.

Roma, tragedia nei pressi di Ponte Milvio: due ragazze 16enni travolte ed uccise da un’auto

Due ragazze di 16 anni sono morte durante la scorsa notte, tra sabato 21 e domenica 22 dicembre, a Roma dopo essere state investite da un’auto in corsa. L’incidente, come riporta la redazione di Roma Today, si è verificato nei pressi di Ponte Milvio, luogo di movida della Capitale, a Corso Francia all’altezza della rampa di accesso all’Olimpica. Secondo una prima ricostruzione, pare che le due 16enni stessero attraversando la strada per raggiungere un gruppo di amici, quando un’auto, una Renault Koleos condotta da un ragazzo di 20 anni, le ha travolte in pieno sbalzandole sull’asfalto. Come riporta Roma Today, il conducente del veicolo che si è fermato immediatamente sul luogo dell’incidente, probabilmente non è riuscito ad arrestare la sua corsa a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia battente. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due ragazze, morte probabilmente sul colpo. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli di Roma che stanno cercando di ricostruire la dinamica del terribile impatto. Scene di disperazione sul luogo dell’incidente, riporta Roma Today, dove si sono radunate un centinaio di persone, tra cui anche amici e conoscenti delle vittime.

