Oggi in TV: programmi in TV di giovedì 27 dicembre 2019 sui canali Sky, Mediaset, Netflix e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:36 – Tutti insieme inevitabilmente

21:15 – La prima pietra – 1aTV (commedia, con Kasia Smutniak, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Valerio Aprea, Serra Yılmaz)

22:41 – Sherlock Holmes – Gioco di ombre

00:55 – Montecristo

03:07 – Steve Jobs

04:50 – Cattivi vicini

Sky Uno

19:10 – Le Kardashian Ep. 16 Prima TV

19:50 – Master – Chef Magazine Ep. 1 Prima TV

20:10 – Cioccolato esagerato Ep. 8

20:35 – Robbie Williams The Christmas Present

21:15 – The Robbie Williams Christmas Show

22:15 – Stasera Felicità – Alessandro Siani

23:45 – America’s Got Talent: The Champions Ep. 1

01:20 – Le Kardashian Ep. 16 m

Sky Cinema 1

19:15 – Ricomincio da me

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – From Paris with Love (film di azione, con John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Amber Rose Revah, Richard Durden, Yin Bing, David Gasman)

22:55 – Welcome Home – Uno sconosciuto in casa

00:40 – Mia moglie per finta

02:40 – Men in Black

04:20 – Due cuori e una provetta

Sky Cinema Family

19:15 – Dragon Trainer

21:00 – Dragon Trainer – Il mondo nascosto

22:50 – Biancaneve e il cacciatore

01:00 – Il gatto con gli stivali

02:35 – Shaun, vita da pecora – Il film

04:05 – Asterix e la pozione magica

05:25 – Asterix contro Cesare

Sky Cinema Romance

19:20 – Ruth & Alex – L’amore cerca casa

21:00 – Mangia, prega, ama (film drammatico, con Julia Roberts, James Franco, Javier Bardem, Billy Crudup, Richard Jenkins, Viola Davis, Tuva Novotny, Ali Khan, Lidia Biondi, Arlene Tur)

23:25 – 5 anni di fidanzamento

01:35 – Tra le nuvole

03:30 – L’uomo bicentenario

05:45 – 100X100Cinema

Sky Cinema Collection

19:00 – Creed II

21:15 – Rocky

23:20 – Rocky II

01:20 – Rocky III

03:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

03:15 – Rocky

05:15 – Rocky II

Sky Cinema Action

18:20 – 2012

21:00 – Il giustiziere della notte

22:55 – S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine (film di azione, con Gabriel Macht, Kristanna Loken, Robert Patrick, Carly Pope, Giancarlo Esposito, Nicholas Gonzalez, Matt Bushell, Shannon Kane, Gino Anthony Pesi, Kevin Phillips)

00:55 – The Last Days

02:40 – Bruce Lee – La grande sfida

04:15 – I mastini della guerra

Dazn

13:30 – WILLIAM HILL WORLD DARTS CHAMPIONSHIP – GIORNO 12 (1ª SESSIONE) – Darts

20:00 – WILLIAM HILL WORLD DARTS CHAMPIONSHIP – GIORNO 12 (2ª SESSIONE) – Darts

20:20 – DE’LONGHI TREVISO – BANCO DI SARDEGNA SASSARI – Basket