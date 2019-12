La classifica dei Gran Premi più seguiti dal vivo nel 2019. Primo posto al Buriram, fan in calo al Mugello.

La MotoGP è e rimane un richiamo di folla. Nell’ultima stagione, 2.863.113 milioni di persone si sono riversate in pista durante i 19 weekend di gara, con un lieve calo di presenze pari a 21.129 spettatori. Tre gran premi hanno infranto il muro delle 200.000 unità.

Tra questi c’è il Gran Premio della Thailandia, che è stato il weekend di gara più frequentato nel 2019 con 226.655 fan sul posto. Rispetto alla stagione precedente, quando Buriram ha ospitato per la prima volta un evento MotoGP, 4.000 visitatori in più sono scesi in pista, quanto basta per difendere il primato.

Le Mans raggiunge il secondo posto nella classifica del pubblico. Con 206.323 visitatori ne sono arrivati ​​tanti quanti nell’anno precedente. L’arrivo di Fabio Quartararo in MotoGP potrebbe aver avuto un ruolo in questo. Insieme a Johann Zarco, un secondo francese in classe regina spinge i fan a riversarsi sugli spalti per assistere al week-end di gara.

Il Sachsenring ha toccato i 200.000 fan per la prima volta dal 2016. La tappa tedesca occupa il terzo gradino del podio in questa stagione. Dopo un significativo calo del numero di visitatori due anni fa, l’interesse recentemente è aumentato di nuovo costantemente, facendo sì che il Gran Premio di Germania accolga più di 200.000 fan quest’anno per la prima volta dal 2016.

Spielberg (197.315) e Brno (186.793) completano la top 5 delle rotte più visitate nel 2019. L’Argentina si piazza al 6° posto con 179.551 visitatori. Chi perde spettatori è il Mugello, con 10.800 visitatori in meno rispetto all’anno precedente, e Silverstone, che ha perso un numero simile di fan. Anche Aragona, Spielberg e Motegi hanno subito perdite. Le gare notturne in Qatar hanno tradizionalmente ricevuto il minor numero di tifosi con un totale di 32.252 spettatori.

Se guardi solo al giorno della gara, tre Grand Prix hanno superato il limite delle 100.000 presenze. Ad Assen, 105.000 fan hanno seguito la prima vittoria della stagione di Maverick Vinales, mentre erano presenti in oltre 104mila a Le Mans (104.020) e a Sepang erano in 103.850.

Numero di spettatori presente nel 2019 (tra parentesi nel 2018)

Qatar / Losail: 32.252 (31.618)

Argentina / Termas de Rio Hondo: 179.551 (171.604)

USA / Austin: 120.545 (125.127)

Spagna / Jerez: 151.513 (144.771)

Francia / Le Mans: 206.323 (206.617)

Italia / Mugello: 139.329 (150.129)

Catalogna / Barcellona: 157.827 (155.401)

Paesi Bassi / Assen: 167.500 (167.170)

Germania / Sassonia: 201.162 (193.355)

Repubblica Ceca / Brno: 186.793 (187.348)

Austria / Spielberg: 197.315 ( 206.746)

Gran Bretagna / Silverstone: 114.607 (125.434)

San Marino / Misano: 158.300 (159.120)

Aragona / Aragona: 104.390 (114.057)

Thailandia / Buriram: 226.655 (222.535)

Giappone / Motegi: 88.597 (96.425)

Australia / Phillip Island: 82.850 (86.250)

Malesia / Sepang: 170.778 (169.827)

Spagna / Valencia: 176.826 (170.708)