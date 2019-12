Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 22 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Schiarite generali dopo le piogge insistenti dei giorni scorsi, ma fenomeni sparsi proseguiranno fino alla mattinata di domani sul Sud Italia e Isole maggiori. Venti ancora molto forti mediamente occidentali con raffiche anche oltre i 100 km/h sui bacini occidentali e mareggiate sulle coste esposte. Cieli sereni o poco nuvolosi sul Centro-Nord Italia, con nevicate oltre i 1000 metri sui settori alpini. Nella notte banchi di nebbia tra basso Veneto e Romagna.

Lunedì 23 dicembre ancora fenomeni sparsi su Puglia, Basilicata e Calabria in attenuazione pomeridiana e sulle Alpi centrali, dove si registreranno deboli nevicate oltre i 1300 meri. Sul resto d’Italia si instaura un vortice anticiclonico che perdurerà per diversi giorni, garantendo tempo stabile e soleggiato con temperature in lieve rialzo al Nord, stabili altrove, con massime comprese tra 13 e 17°C. Come previsto da 3Bmeteo.com si segnalano ancora venti di Maestrale molto sostenuti con raffiche fino a 100km/h intorno alle isole, basso Tirreno e Ionio e possibili mareggiate sulle coste esposte.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 84.5 – direzione: Milano) rallentamenti per

scorta veicoli tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia per incidente.

Sulla A1 Milano-Napoli tra Valdichiana e Chiusi verso Roma, si segnalano 4 km di coda per traffico congestionato in diminuzione. Il traffico defluisce su tutte le corsie disponibili.

I tempi di attraversamento del tratto sono di 50 minuti. Sul posto è presente il Personale di Autostrade per l’Italia a monitorare la coda ed a velocizzare il deflusso dei veicoli.

Sulla A1 Firenze-Roma (Km 450 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Chiusi e Orvieto per traffico intenso.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 275 – direzione: Taranto) coda di 8 km tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio, tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per Riduzione di carreggiata.

Sulla A1 Roma-Napoli (Km 700.9 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra San Vittore e Capua per Riduzione di carreggiata.