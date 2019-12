Cal Crutchlow è stato il pilota numero 1 della LCR-Honda per cinque anni, durante i quali ha vinto tre GP. Il bilancio del team manager Lucio Cecchinello è positivo.

Il 33enne britannico in cinque stagioni ha collezionato tre vittorie, quattro secondi e sette terzi posti. Il boss del team sperava più volte nella top 5 della classifica generale, ma a Cal Crutchlow è mancata la coerenza. Anche quest’anno ha registrato sei zeri in 19 gare. Tuttavia ha concluso per la seconda volta il campionato del mondo come secondo miglior pilota Honda accanto a Marc Márquez. Pertanto, ha anche sperato di succedere a Jorge Lorenzo alla Repsol-Honda. Ma ha dovuto fare spazio ad Alex Márquez.

Nell’agosto 2028, aveva già ipotizzato che l’attuale contratto di due anni con HRC poteva essere l’ultimo. I risultati del 2019 non sono particolarmente incoraggianti, ma la RC213V si è rivelata difficile per chiunque non si chiamasse Marc Marquez. “È ovvio che la moto può essere guidata più velocemente, perché Marc lo dimostra”, ha detto il britannico di 33 anni. “È facile dire che dovrei copiare Marc. Ma non possiamo semplicemente prendere la direzione di Marc e imitare il suo stile di guida. Devo fare le mie cose. Ma non ha sempre funzionato… Il mio feeling con la moto ha lasciato molto a desiderare quest’anno. Ho avuto una moto veloce. Per lo più ho perso il tempo sul giro nelle curve. Marc era più veloce lì. Quindi non posso dire di aver perso i decimi mancanti a causa della moto. Su alcune piste non ho potuto impostare gli stessi tempi sul giro di Marc Márquez. Era possibile su alcune piste, ma non su molte altre”.

Il parere del boss LCR Honda

Lucio Cecchinello non nasconde una certa predilezione per Crutchlow. “Cal è un ragazzo molto onesto. Dice sempre quello che pensa, che sia positivo per lui o no. Questa è una qualità di Cal. E se a volte ha detto in questa stagione di non avere più la velocità del passato sul giro, allora le cadute e le lesioni degli ultimi anni potrebbero aver avuto un ruolo. Allora guidava in modo molto aggressivo. Ora sta diventando un po’ più conservatore in questo senso. Sta sempre più pensando di raggiungere la bandiera a scacchi nella migliore posizione possibile. Dal 2016 al 2018 ha vissuto alcune situazioni in Qatar o a Le Mans, dove ha rischiato molto per un giro e poi è caduto. Non direi che Cal ha rallentato per un giro perché ha raggiunto una certa età. Preferirei dire che è maturato”.

