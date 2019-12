Le statistiche di fine stagione 2019 di Formula 1 svelano che l’affidabilità è stata il vero tallone d’Achille della Ferrari, tra le ultime in classifica

Quello della Ferrari nel campionato del mondo 2019 non è stato soltanto un problema di velocità, anzi. Leggendo le statistiche di fine stagione, proprio l’affidabilità si è rivelata il principale punto debole della SF90. Un tallone d’Achille che ha piazzato la Rossa addirittura nelle ultime posizioni nella speciale classifica dei giri percorsi durante l’intero campionato.

Se non sorprende che, anche in questa graduatoria, al comando ci sia la solita Mercedes, che è riuscita a portare a termine ben 2495 giri dei 2524 totali del campionato, decisamente imbarazzante è il risultato del Cavallino rampante, che si piazza solo al settimo posto, addirittura alle spalle della Williams, la squadra ultima classificata nel Mondiale costruttori.

1 Mercedes 2495 giri 2 Alfa Romeo 2435 3 Toro Rosso 2432 4 Red Bull 2421 5 Racing Point 2380 6 Williams 2361 7 Ferrari 2334 8 Renault 2302 9 McLaren 2235 10 Haas 2230

Ferrari tra le ultime in affidabilità

Anche nella classifica riservata ai giri percorsi per ogni pilota, la musica non cambia. L’unico ad essere arrivato al traguardo di ogni singolo Gran Premio è proprio il campione del mondo Lewis Hamilton, che non è più stato vittima di un ritiro dal Gran Premio d’Austria 2018. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, invece, languono rispettivamente al quattordicesimo e al sedicesimo posto.