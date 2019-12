Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 09:15 del 22 dicembre 2019 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Domenica 22 dicembre si registrano code e rallentamenti su strade e autostrade italiane. Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 09:15

Milano

A9 Lainate-Svizzera Allagamenti tra Como Monte Olimpino e Lago di Como

A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce Pioggia tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A26/SS 33 del Sempione.

Genova

A7 Milano-Serravalle-Genova Allagamenti tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Bolzaneto per Pioggia.

Venezia

A13 Bologna-Padova Pioggia tra Bivio A13/A14 Bologna-Taranto e Bivio A13/A4 Torino-Trieste.

Bologna

A1 Milano-Bologna Vento Forte tra Modena Nord e Modena sud

A1 Milano-Firenze Pioggia tra Parma e Bivio A1-Variante

Ancona

A14 Ancona-Pescara (Km 275 – direzione: Taranto) Coda di 1 km tra Porto Sant’elpidio e Fermo Porto San Giorgio per Riduzione di carreggiata

A14 Ancona-Pescara (Km 288.2 – direzione: Taranto) Coda di 1 km tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare per Riduzione di carreggiata

A14 Ancona-Pescara (Km 311.7 – direzione: Taranto) Coda di 1 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per Riduzione di carreggiata.

A14 Ancona-Pescara (Km 364.2 – entrambe le direzioni) Chiusura Pesanti con peso superiore alle 3.5 tonn. tra Pineto e Pescara Nord

Roma

A1 Diramazione Roma sud – GRA Pioggia tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

A1 Diramazione Roma nord – GRA Vento Forte tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A.

Napoli

A1 Roma-Napoli Pioggia tra Frosinone e Napoli Nord

A1 Roma-Napoli Pioggia tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno

A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 30 Dicembre 2019.