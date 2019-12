MotoGP | Valentino Rossi, nonostante l’anno avaro di vittorie in MotoGP si conferma nuovamente lo sportivo italiano più seguito sui social.

Valentino Rossi arriva da un anno difficile. Il rider di Tavullia, in particolare nella seconda parte di stagione, ha patito diversi problemi con la propria moto e si è ritrovato così a lottare per posizioni non proprio di spicco. Anche in funzione di ciò il prossimo anno per lui diventa fondamentale.

Con il contratto ormai in scadenza, infatti, il Dottore dovrà decidere se proseguire ancora per altri due anni e quindi arrivare a correre sino a 43 o fermarsi. Come ha più volte affermato, Valentino prima di prendere questa difficile decisione vuole capire il suo grado di competitività all’inizio della prossima stagione. Qualora dovesse riuscire a lottare ancora, quantomeno per il podio, allora potrebbe decidere a quel punto di continuare a correre.

Rossi insegue solo su Instagram

Se il suo futuro in MotoGP è in bilico di certo non si può dire altrettanto dell’amore che hanno i fan per lui. Secondo l’Osservatorio Social Vip, infatti, con un totale di 26,7 milioni, Valentino Rossi si è riconfermato per l’ennesima volta, anche quest’anno, lo sportivo italiano più seguito.

Il #46 si è piazzato davanti a Mario Balotelli e Andrea Pirlo che contano rispettivamente 22,6 milioni e 18,58 milioni di fan. La classifica tiene in considerazione i supporter che contano gli sportivi italiani su Facebook, Twitter e Instagram. Valentino è primatista in tutti i social tranne che su Instagram dove comunque può vantare un buon 3° posto. Inoltre su questo social il Dottore è in ascesa, infatti, ha guadagnato nell’ultimo anno quasi 2 milioni di follower ed è salito di una posizione.

Antonio Russo