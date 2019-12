Oggi in TV: programmi in TV di sabato 21 dicembre 2019 sui canali Sky, Mediaset, Netflix e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:12 – DR. Knock

21:15 – FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – Istruzioni non incluse (commedia, con Omar Sy, Gloria Colston, Clemence Poesy, Antoine Bertrand)

23:20 – Quasi amici

01:19 – Fausto & Furio

02:54 – Rockn – Rolla

Sky Uno

18:20 – Artisti del panettone Maurizio Bonanomi

18:50 – Pasticceria estrema Ep. 1

19:15 – Pasticceria estrema Ep. 2

19:40 – Antonino Chef Academy Finale

21:15 – Master – Chef Italia Ep. 1

22:25 – Master – Chef Italia Ep. 2

23:35 – Master – Chef Italia Ep. 1

00:45 – Master – Chef Italia Ep. 2

Sky Cinema 1

19:30 – Quel bravo ragazzo

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Welcome Home – Uno sconosciuto in casa – Prima TV (thriller, con Riccardo Scamarcio, Alice Bellagamba, Katy Louise Saunders)

23:00 – The Vanishing – Il mistero del faro

00:55 – Outcast – L’ultimo templare

02:35 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

05:25 – Quel bravo ragazzo

Sky Cinema Family

19:00 – I fratelli Grimm e l’incantevole strega

21:00 – Wonder

23:00 – Il gatto con gli stivali (animazione, regia di Chris Miller)

00:35 – Rango

02:25 – Ritorno al bosco dei 100 Acri

04:10 – Wonder

Sky Cinema Romance

19:15 – Lezioni di cioccolato

21:00 – Il fidanzato di mia sorella (commedia, con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell, Ben McKenzie, Marlee Matlin, Merrin Dungey, Juliet Mills, Fred Melamed)

22:45 – Nessuno come noi

00:35 – Management – Un amore in fuga

02:10 – L’estate all’improvviso

03:55 – Amore in safari

05:30 – Incinta o… quasi

Sky Cinema Collection

18:05 – Snow Day

19:40 – Shelby – Il cane che salvò il Natale

21:15 – Un alce sotto l’albero (commedia, con Arjan Ederveen, Dana Goldberg, Carla Hardy, Brian Herring, Derek de Lint, Dennis Reinsma, Jelka van Houten, Jeroen van Koningsbrugge)

22:45 – Serendipity – Quando l’amore è magia

00:20 – Natale all’improvviso

02:10 – Oggi è sempre Natale

03:30 – Tre cuccioli e un anello

05:00 – Un alce sotto l’albero

Sky Cinema Action

19:20 – John Rambo

21:00 – Predator

22:55 – The Predator

00:50 – L’ultima sfida di Bruce Lee

02:20 – Momentum

03:55 – Attila l’unno

Dazn

18:00 – BENEVENTO – FROSINONE – Calcio

19:00 – HOUSTON TEXANS @ TAMPA BAY BUCCANEERS – Football americano

20:45 – TORINO – SPAL – Calcio

22:45 – BUFFALO BILLS @ NEW ENGLAND PATRIOTS – Football americano