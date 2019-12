Meteo Natale, le previsioni per le feste: da lunedì cambia tutto

Dopo il forte maltempo che sta caratterizzando l’Italia in questo weekend pre natalizio, da lunedì 23 dicembre inizieranno a cambiare per via di un improvviso colpo di scena a livello atmosferico su gran parte del Mediterraneo: arriverà l’alta pressione. Nella giornata prima della vigilia ci saranno ancora venti violenti su tutti i settori tirrenici e in Sardegna, con raffiche fino a 90/100 km/h con mareggiate lungo le coste esposte. Anche sulla dorsale appenninica e sulle vallate alpine le raffiche potrebbero sfiorare i 60/70 km/h. Per quanto riguarda le piogge, i fenomeni più importanti si registreranno sul basso Tirreno, tra Campania e Calabria dove non sono esclusi i temporali.

Da martedì 24 dicembre, invece, il vasto campo di alta pressione di origine africana, guadagnerà sempre più terreno verso il nostro Paese portando una decisa stabilizzazione del tempo con tanto sole, eccetto sulle zone centrali del versante tirrenico che verranno raggiunte da un debole apporto umido capace di provocare alcuni annuvolamenti, ma con basso rischio di fenomeni. Si tratterà dunque di un vero e proprio ribaltone per le feste. Per il resto della settimana, invece, non ci saranno importanti novità.