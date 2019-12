Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 21 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Si prevede tempo instabile con piogge e temporali su tutte le regioni d’Italia nelle prossime ore. Neve sulla fascia alpina oltre i 1000 metri. Una nuova intensa perturbazione porterà maltempo da sabato sera su parte dei settori tirrenici, ma il grosso delle piogge è previsto solo tra la notte e la giornata di domenica. I fenomeni risulteranno spesso a carattere temporalesco con locali grandinate al Sud. Attenzione particolare andrà rivolta ai forti venti dapprima meridionali poi in rotazione dai quadranti occidentali e nord occidentali, con raffiche che raggiungeranno punte massime di 100 km/h.

Domenica 22 dicembre fenomeni in assorbimento a partire dal primo pomeriggio, con fenomeni più persistenti sulle zone alpine e appenniniche. Temperature massime comprese tra 12 e 17°C, di poco superiori in Sicilia. In serata nuove nevicate sulle Alpi centro-occidentali oltre i 1000 metri, mentre tra Calabria e Sicilia insisteranno le piogge. Da lunedì una lunga fase anticiclonica dovrebbe garantire cieli sereni quasi ovunque per almeno quattro o cinque giorni.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Milano si segnala traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Torino) tra Sesto San Giovanni e Cormano per incidente.

A Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 13.5 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova.

Nei pressi di Rimini sulla A14 Bologna-Ancona (Km 120 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Valle Del Rubicone e Rimini sud per incidente.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 310 – direzione: Napoli) code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa – Reggello. In A1 Firenze-Roma (Km 455 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Attigliano e Orvieto per incidente.

A Roma forti rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Code a tratti sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA tra Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. e Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA. Sulla A1 Firenze-Napoli (Km 592.9 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Guidonia Montecelio e Colleferro.

A Napoli rallentamenti sulla A3 Napoli-Salerno (Km 0 – direzione: Napoli) in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno.