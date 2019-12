Liguria maltempo, famiglie sfollate: le strade sono allagate

Maltempo in Liguria: sono state chiuse le strade nel Savonese per alcune frane, torrenti esondati e rallentamenti in autostrada, voli dirottati all’aeroporto di Genova. Il brutto tempo sta provocando dei forti disagi nelle famiglie sfollate, ci sono stati allegamenti e il traffico diventa sempre più un problema. La situazione più critica nel Ponente ligure, dove il torrente Armea è esondato a Sanremo e il Nervia nell’entroterra di Ventimiglia.

Ad Imperia sono state evacuate dieci famiglie: una frana ha costretto dieci famiglie a lasciare le loro case a Badalucco, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Una strada comunale è stata interessata dalla franca, che per il momento non ha danneggiato nessuna abitazione. Mentre continua l’allerta rossa, una buca sull’asfalto del viadotto Bisagno ha costretto i tecnici ad allestire un cantiere nel tratto autostradale compreso tra Genova Est e Genova Nervi. Nel Savonese tre strade provinciali sono state interessate da frane e allagamenti con problemi per la circolazione. Alcune strade di Albegna sono allagate e ad Alassio chiusi i vicoli che dalla passeggiata al mare conducono al budello.