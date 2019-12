Lewis Hamilton potrebbe presto fregiarsi del titolo onorifico di Sir, baronetto del regno di Gran Bretagna: la Regina Elisabetta ci starebbe pensando

Dopo aver vinto tutto in Formula 1, giungendo ad un passo dall’affiancare il leggendario Michael Schumacher in cima alla speciale classifica dei piloti più vincenti di tutti i tempi, ora Lewis Hamilton potrebbe prendersi addirittura il riconoscimento più importante in assoluto in Gran Bretagna: il titolo onorifico di Sir. L’indiscrezione arriva dal quotidiano sportivo spagnolo Marca, secondo il quale la Regina Elisabetta starebbe vagliando anche il nome del sei volte iridato per l’ambita carica di baronetto.

Prima di lui sono stati solo tre i piloti britannici in tutta la storia della Formula 1 a raggiungere questo traguardo: i tre volte campioni del mondo Jackie Stewart e Jack Brabham, nonché Stirling Moss, il pilota che si è aggiudicato più Gran Premi senza mai riuscire a centrare il titolo iridato.

Lo chiameremo Sir Lewis Hamilton?

Ad appoggiare la candidatura di Hamilton a Sir è anche David Richards, ex team principal di Bar e Benetton in Formula 1 e attuale presidente della federazione automobilistica inglese Motorsport Uk: “Non riesco a pensare a nessuno più meritevole di questa carica di Lewis. Hamilton è un esempio per tutti i bambini del Regno Unito, ha dimostrato loro che nessun traguardo è impossibile da raggiungere”.

Il diretto interessato per il momento glissa su queste voci: “Francamente non mi piace parlarne troppo. È un onore che la gente mi menzioni per un riconoscimento del genere, ma al momento sono concentrato su altro”, taglia corto Lewis Hamilton. O, come forse presto dovremo chiamarlo, Sir Lewis Hamilton.

