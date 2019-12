MotoGP | Jorge Lorenzo ha deciso di utilizzare il proprio profilo Instagram per dedicare un messaggio ai tanti piloti morti in questi ultimi anni.

Jorge Lorenzo in questi anni di MotoGP ha perso diversi amici. Questo splendido sport che è il motociclismo, infatti, spinge i piloti a giocare continuamente con la morte e in alcuni casi purtroppo le cose girano male. A volte basta un piccolo errore o anche una semplice fatalità per dare vita a una vera e propria tragedia.

Sul proprio profilo Instagram Jorge Lorenzo ha voluto ricordare con un bel messaggio i tanti amici persi in questi anni. Come prima foto ha messo quella con Niki Lauda, che quest’anno è scomparso in seguito al protrarsi di alcuni problemi di salute.

Bellissimo messaggio dello spagnolo

Lo spagnolo ha poi ricordato anche Angel Nieto, Hayden, Salom, Simoncelli, Tomizawa e Kato. Con alcuni di questi l’ex pilota della Honda ha lottato in pista con altri invece ha stretto un’amicizia nel paddock.

La galleria di foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “Vorrei ricordare tutti questi uomini che conoscevo personalmente e che ci hanno lasciato un ricordo indelebile sui circuiti e fuori. Mi mancano. Quali sono i vostri ricordi più belli con ognuno di essi?”.

Antonio Russo