F1 | Nella classifica dei 50 migliori sportivi di questa ultima decade compare un solo pilota ed è Lewis Hamilton. Fuori dalla classifica quindi Marquez.

Con il 2020 ormai alle porte è tempo di bilanci. In particolare è tempo di classifiche per quanto concerne l’ultima decade che si va ad archiviare proprio con la fine di questa annata. Gli amanti dei motori in questi ultimi 10 anni hanno visto grandi campioni affermarsi nelle varie categorie.

In F1, questi 10 anni sono stati contraddistinti da Vettel e Hamilton che hanno conquistato rispettivamente 4 e 5 titoli iridati. Diversa, invece, la situazione in MotoGP dove c’è stato un solo dominatore: Marc Marquez che ha vinto 6 Mondiali. In MXGP, infine a dominare ci ha pensato il nostro Tony Cairoli, che in questi 10 anni ha ottenuto 6 corone iridate.

Messi batte Ronaldo

USA Today ha stilato la classifica dei 50 sportivi degli ultimi 10 anni. Al primo posto compare Lebron James, seguito da Serena Williams e Tom Brady. Incredibilmente il primo calciatore in graduatoria è solo 8° ed è Lionel Messi che stacca di tanto Cristiano Ronaldo, solo 14°.

Per quanto riguarda i motori, invece, un solo pilota compare in classifica ed è Lewis Hamilton, che è 40°. Incredibilmente mancano dalla classifica sia Marquez che Cairoli che probabilmente pure meritavano di essere presenti in graduatoria così come Rea, che in questi 10 anni ha portato a 5 titoli in SBK.

Antonio Russo