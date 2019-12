Giovanni Galli racconta nel salotto di Caterina Balivo il dolore della morte del figlio, finito in un incidente stradale nel 2001 a soli 17 anni

L’ex portiere della Nazionale di calcio Giovanni Galli racconta il dolore della perdita del figlio durante il programma condotto da Caterina Balivo, Vieni da me. Niccolò aveva soli 17 anni e morì in un incidente nel 2001. Giocava a calcio, ma da difensore: “Quando nacque era magrissimo, bruttino. Dissi a mia moglie dopo il parto che poteva farlo più bellino. Lui aveva la passione per il calcio, mi ha sempre seguito quando mi allenavo. Ma amava anche lo studio. Volevano fargli fare il portiere ma non era bravo. Poi in difesa trovò il suo ruolo. A 16 anni (Niccolò, ndr) decise di andare a Londra per provare a sfondare là – ha raccontato a Caterina – Voleva vedere se le attenzioni verso di lui erano solo per il nome che portava o perché era veramente bravo. Tornato in Italia, a Bologna, ha esordito in serie A. Era la partita d’esordio del campionato contro la Roma all’Olimpico. Giocò contro il suo idolo Batistuta. Furono gli unici sette minuti della sua carriera in A”.

Giovanni Galli racconta di aver intuito due cose fondamentali dopo il dramma

“Il 9 febbraio del 2001 ci chiamarono per dirci che Niccolò aveva avuto un incidente. Quando arrivammo in ospedale capimmo che non c’era più vedendo tutti i suoi compagni piangere”. Un dolore difficile da superare, una realtà dura da accettare per un genitore. Sono questi i momenti in cui poi si cerca di aggrapparsi a qualche certezza per dare un senso a tutto: “Dopo la sua morte – ha proseguito Giovanni – due cose sono state fondamentali: la vita e la fede. Ho perso mio padre a 19 anni e non pensavo di dover portare i fiori al cimitero a mio figlio. Puoi solo impararci a convivere, mi è mancato poter piangere, lo facevo di nascosto sotto la doccia”.

