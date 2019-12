MotoGP | Il capo-tecnico di Maverick Vinales, Esteban Garcia, ritiene che lo spagnolo possa andare forte con qualunque moto sia essa una Ducati, Suzuki o una Honda.

Maverick Vinales si appresta a vivere una stagione importante. Il rider della Yamaha, infatti, dopo le buone prestazioni dell’ultima annata vuole provare a lottare finalmente dall’inizio alla fine per il titolo iridato. Tra le altre cose il numero #12 ha il contratto in scadenza come molti suoi colleghi a fine 2020, quindi dovrà prendere anche una decisione sul proprio futuro.

Come riportato da “Motorsport.com” Esteban Garcia ha così affermato: “Le vice di mercato non credo che lo distrarranno, ormai se ne parla da mesi. Io penso che sia sbagliato firmare dei contratti così in anticipo. Queste cose dovrebbero essere fatte a metà stagione, non un anno e mezzo prima. Gestire una stagione con un team che magari già sa che non ci sarai l’anno dopo diventa complicato”.

Garcia: “Vinales può andare forte con tutte le moto”

Il capo-tecnico di Vinales ha poi proseguito: “Io penso che Vinales andrebbe forte su qualunque moto. La Yamaha è una moto che va bene, però non riesce ancora a fare il passo successivo. Basta chiedere a Morbidelli, la M1 non si lascia guidare in maniera aggressiva. Devi guidarla come faceva Jorge o come sta facendo ora Fabio. Alla fine o hai una fabbrica come Honda che fa la moto per Marc o devi adattarti”.

Infine Garcia ha così concluso: “Penso che Maverick guiderebbe bene sia con la Ducati che con la Suzuki e credo anche che è uno dei pochi piloti capace di andare forte con la Honda. Penso che lui possa andare molto forte con la Honda. Loro hanno fatto una moto che ti permette di lottare per la vittoria anche quando la pista non è favorevole”.

Antonio Russo