Flavio Insinna, disastro a l’Eredità: scoppia la bufera sul web

Non è la prima volta che Flavio Insinna finisce nelle polemiche per questa questione: spesso, durante il programma l’Eredità, il conduttore ha dato suggerimenti ai suoi concorrenti per aiutarli a trovare la risposta. Il web non apprezza questo suo modo di fare perché rende meno divertente il gioco che dovrebbe essere più difficile. Proprio durante l’ultima puntata del programma, Flavio ha cercato di dare un suggerimento alla concorrente Iole.

La domanda era: “La protagonista di quale serie tv di grande successo è stata una delle madrine di Telethon?”. Tra le opzioni per la risposta c’era Dr.House, Beautiful, Friends e Grey’s Anatomy. Dopo i primi due errori erano rimasti Friends e Grey’s Anatomy, e Flavio ha tentato di suggerire la risposta:” Tu che sei medico, dai, siamo un po’ a casa tua” riferendosi palesemente al fatto che Grey’s Anatomy sia una serie tv ambientata in un ospedale. Iole però non ha colto il suggerimento e ha dato la risposta sbagliata, facendo calare il gelo nello studio per la sua mancata conoscenza in questo campo.