FE | Felipe Massa parla della possibilità di vedere in futuro Fernando Alonso correre in Formula E. Secondo il brasiliano ciò potrebbe accadere.

Felipe Massa e Fernando Alonso hanno condiviso tantissimi anni di carriere in F1 e sono stati anche compagni di team in Ferrari dove il loro rapporto si è indubbiamente rinsaldato. Oggi le loro strade si sono divise con lo spagnolo che sta spaziando in tutto il motorsport e il brasiliano, invece, che è impegnato dalla passata stagione in Formula E.

Come riportato da “I am Motor”, Felipe Massa ha così parlato del suo ex compagno di squadra: “La Dakar sarà una grande esperienza per Fernando e per tutti i suoi tifosi. Certo sarà molto complicato, quella è una grande sfida per qualsiasi pilota, quindi sarà bello vederlo competere lì. Io personalmente non la correrei mai, ma sarà bello vederlo lì”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Massa: “Con Alonso tutto è possibile”

Il pilota brasiliano ha poi proseguito: “Penso che sarà più facile per me convincere Alonso a correre in Formula E che lui mi porti alla Dakar. Penso che sarebbe possibile per Nando venire in FE in futuro. Con lui tutto è possibile”.

Insomma a quanto pare Massa sarebbe ben felice di riabbracciare Alonso in FE, categoria nella quale anche lo spagnolo potrebbe ritrovare una seconda giovinezza. L’ex McLaren però probabilmente prima di pensare all’elettrico vorrà provare a rientrare in F1 dal 2021.

Antonio Russo