Federica Panicucci, colpo di scena: proposta di matrimonio in diretta

Federica Panicucci, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale Cinque, si è messa a nudo come non aveva mai fatto prima. Tra aneddoti divertenti e commoventi ha raccontato la sua vita e la sua carriera, e ha parlato anche del suo compagno Marco Bacini che la rende ogni giorno la donna più felice del mondo. i due sono davvero molto uniti e innamorati, basta vederli su Instagram e come si scambiano sempre parole molto dolci.

Da Silvia, Federica ha rivelato che lei e Marco convoleranno a nozze molto presto: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo” ha confessato. “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me me io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto.”