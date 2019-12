Dopo anni do monopolio Michelin, dal 2021 la Pirelli produrrà le gomme anche per il mondiale rally. In passato aveva servito alcuni team privati.

Le critiche ricevute di recente in F1 circa la bontà del prodotto offerto non hanno scoraggiato il marchio milanese, anzi lo hanno motivato ad allargare i propri orizzonti. Ecco dunque che, terminata la stagione al via fra circa un mese, la Pirelli diventerà fornitore unico delle “scarpe” nel WRC.

L’accordo, a cui si è giunti a seguito dell’approvazione del Consiglio Mondiale della FIA nel pomeriggio di venerdì tramite voto elettronico, avrà durata quadriennale.

A partire dal 2021, quindi, il produttore di pneumatici con sede in viale Sarca a Milano equipaggerà, i bolidi del campionato iridato rally fino al 2024 per quanto concerne le categorie RC1 (Rally 1) ed RC2 (Rally 2). Rinnovato pure l’impegno per la Classe Junior WRC, in essere dal 2018, e con l’ERC, ovvero la serie europea del traverso.

“Questa è una nuova ed entusiasmante fase dello sviluppo del mondiale e siamo felici di annunciare che Pirelli sarà il nostro fornitore esclusivo per quattro stagioni“, si legge sulla nota ufficiale a nome del responsabile federale ed ex boss Citroen Racing Yves Matton. “Sono convinto che l’azienda milanese porterà una vasta esperienza”.

Al bando indetto dalla Federazione Internazionale hanno partecipato anche MRF, Hankook e la stessa Michelin che, come detto era in carica da anni nelle vesti di mono-fornitore e lo rimarrà per tutto il 2020.

In questo periodo di collaborazione con il WRC il brand della P lunga si troverà ad affrontare altresì una sfida importante. Dal 2022 infatti, le vetture del campionato subiranno la conversione alla tecnologia ibrida. Sebbene le due discipline siano diverse è inevitabile che l’esperienza accumulata nel Circus dal “gommista” italiano potrà tornare utile.

Chiara Rainis