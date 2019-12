Doppio lutto per Chiara Ferragni a Natale. Proprio nelle festività di fine anno, la celebre fashion blogger piange la scomparsa di due persone speciali.

Per Chiara Ferragni sarà un Natale segnato dalla mancanza di due care persone. La moglie di Fedez appare spesso in pose scherzose. Sorride da sola, con il piccolo Leone ed il marito, a volte con la famiglia e gli amici. Ma ogni tanto si lascia andare a delle riflessioni importanti su sé stessa e su come vanno le cose. È questo il caso, con un recente post pubblicato dalla fashion blogger di Cremona in cui lei stessa ha esternato tutto il proprio dolore. La 32enne lombarda prova un grosso dolore per degli addii improvvisi quanto tremendi da sopportare.“Nelle ultime settimane ci sono state perdite che mi hanno fatto stare particolarmente male. Si tratta di due diverse persone mai conosciute personalmente ma “soltanto” tramite Instagram e Whatsapp“. Si chiamavano Irene e Ricky ed erano due ammiratori della Ferragni. Di seguito il post molto lungo ed altrettanto significativo e profondo.

Chiara Ferragni Natale, non sarà una festa felice

