Per Caterina Balivo arriva una foto che fa discutere su Instagram, ma che diverte anche. La conduttrice tv Rai mostra tutto quanto.

La bella Caterina Balivo si prepara a festeggiare il Natale, e cercherà di farlo stando il più possibile con la sua famiglia in questi giorni. “Purtroppo non mi è possibile dedicare ai miei bimbi ed a mio marito tutto il tempo che vorrei”, afferma lei nel corso di una intervista al settimanale ‘Gente’. “Io lavoro a Roma e la mia famiglia sta a Milano, non è facile ma abbiamo imparato che servono delle regole per garantire il necessario equilibrio”. E sul marito Guido Maria Brera, la 39enne Caterina Balivo dice sicura: “È un uomo fantastico, che ogni volta riesce a farmi sentire la donna più bella del mondo.

Visualizza questo post su Instagram LOVE ALLA VITA ❤️ #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 17 Dic 2019 alle ore 12:40 PST

Caterina Balivo, il regalo scandaloso dal suo staff

“Noi siamo prossimi ai 10 anni di matrimonio, ed una lunga e felice relazione è possibile solamente quando c’è dialogo in una coppia. Quando l’uno ascolta l’altra e viceversa, facendo si che l’ego ceda il posto alla pazienza”. Insomma, per la Balivo è tutto molto bello in questo periodo. E c’è anche dell’altro. La conduttrice di ‘Vieni da Me’, il seguitissimo programma del pomeriggio di Rai 1, ha ricevuto un regalo particolare in camerino. E non ha esitato a mostrarlo ai suoi tanti follower. Qualcuno le ha lasciato un paio di mutandine di pizzo color rosso. Che sono in tema con le festività natalizie. Si tratta di un pensierino scherzoso lasciatole dal suo staff.

