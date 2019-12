Lui si chiama Stefan ed è un vero e proprio bambino eroe. Nonostante abbia solamente 3 anni ha capito che stava succedendo qualcosa di grave.

Un bambino eroe ha salvato la vita di suo padre. E lo ha fatto nonostante i suoi soli 3 anni di età. Lui si chiama Stefan Snowden e si è accorto che qualcosa non andava dopo avere visto il papà Marc svenire. I due si trovavano insieme a casa, di mattina, mentre la moglie dell’uomo e madre del piccolo era fuori per lavoro. Il padre di Stefan soffre di una patologia importante che saltuariamente lo porta a perdere i sensi. La cosa è capitata anche in questa circostanza ed avrebbe potuto avere risvolti anche drammatici. Per fortuna però il bambino eroe non si è perso d’animo ed è salito sopra ad una sua moto giocattolo. Di quelle che funzionano con l’elettricità e si muovono a bassa velocità. Ma Stefan non ha esitato a procedere in piena strada, tra gli altri veicoli.

LEGGI ANCHE –> Bambina morta asilo | non si sveglia dal sonnellino | Aveva 2 anni

Bambino eroe, il piccolo sta bene ed anche il padre

Dopo poche centinaia di metri due donne si sono accorte di lui e gli hanno prestato immediata assistenza. Una di loro ha fermato le auto in transito mentre l’altra lo ha portato a destinazione dal papà vittima del malore. Per fortuna si apprende che entrambi ora stanno bene. E questa sembra proprio essere una bella storia di Natale, come tante se ne vedono nei film. La vicenda per la cronaca ha avuto luogo in Inghilterra, in una cittadina chiamata Twenty.

LEGGI ANCHE –> Tumore cerebrale più frequente nei bambini: scoperta la causa