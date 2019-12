La brava e bella conduttrice campana pubblica un post dedicato alle festività e arrivano attacchi social, ma sembra tutto un malinteso

E’ tempo di festività natalizie ed è anche tempo di vacanze per molti italiani. In particolar modo, chi non sfugge al periodo vacanziero in inverno sono vip e persone dello spettacolo. In certi casi, la vacanza sulla neve diventa anche uno status simbol da rispettare per chi svolge un lavoro sotto i riflettori. E in questo clima natalizia anche la conduttrice Caterina Balivo ha voluto rendere omaggio alle feste pubblicando una foto del suo albero, immortalato in una camera che rispecchia in pieno il clima natalizio. Il post, però è stato soggetto di attacchi social. A scatenare il tutto è stata la didascalia a firma della conduttrice campana – Champagne e montagne – . Secondo coloro che hanno commentato il post in maniera polemica, Caterina Balivo ha ostentato i privilegi della ricchezza, beneficio di poche persone. Inoltre, sempre secondo la rete, non è stato un modo rispettoso verso il tipo di pubblico di cui gode la conduttrice di Vieni con me: “La prossima volta lascia perdere “champagne”… Magari le massaie che ti vogliono bene e ti seguono da anni, “champagne” non se lo possono permettere”. Un’altra persona ha sentenziato: “Caterina sei bella e ci sta!, sei simpatica e ci sta! Sei brava e ci sta, ma quando dicono che sei sobria e semplice resto esterrefatta!, Alla faccia della sobrietà con champagne e casa in montagna!” L’attacco più duro è arrivato da chi ha scritto: “Uno schiaffo ai poveri!”.

La reazione di Caterina agli attacchi social

Ci si aspettava una reazione da parte della conduttrice, almeno durante il programma pomeridiano che conduce. Invece, la bella campana, consapevole del malinteso legato al fatto che la didascalia fa riferimento alla scritta del maglione che indossa. Caterina ha proseguito normalmente il suo programma senza fare, così, riferimenti agli attacchi social ricevuti.

