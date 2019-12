MotoGP | Andrea Dovizioso punta dritto al Mondiale in vista della prossima stagione. Il rider della Ducati dopo 3 anni da vice-campione vuole il titolo.

Andrea Dovizioso vuole il titolo iridato e dopo tre anni passati a lottare con Marc Marquez vuole batterlo. Un passo alla volta il rider italiano sta migliorando sempre di più anno dopo anno, tanto che in questa ultima stagione ha chiuso con il suo record personale di punti in MotoGP. Indubbiamente una bella soddisfazione per il numero #04 che però ora vuole di più.

Durante un’intervista rilasciata a Forlì Today l’italiano ha così affermato: “Noi pilota dobbiamo sempre cercare di migliorarci a prescindere dall’età. Bisogna limare e migliorarsi sempre di più. Oggi per quanto riguarda la preparazione sportiva ci sono sempre più informazioni e quindi arrivano tutti prontissimi. Bisogna evolversi e sono focalizzato su questo aspetto”.

Dovizioso: “Ci manca qualcosa a centro curva”

Andrea Dovizioso ha poi proseguito: “Bisogna migliorare la moto a centro curva. Negli ultimi anni siamo cresciuti in accelerazione e nella gestione delle gomme. Ci manca ancora qualcosa a centro curva però, quello è il fattore che ci può dare la possibilità di giocarcela. C’è tanto ancora da fare perché tutti hanno margini di miglioramento. Con il nuovo materiale il riscontro è stato positivo”.

Infine il pilota della Ducati ha così concluso: “Dopo tre anni passati a chiudere al secondo posto l’obiettivo ora è il titolo. Sappiamo che sarà difficile perché oltre a Marquez ci sono anche i piloti di Yamaha e Suzuki che sono molto forti. Penso che i tifosi l’anno prossimo si divertiranno”.

