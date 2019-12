Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 08:30 del 21 dicembre 2019 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Sabato 21 dicembre si registrano code e rallentamenti su strade e autostrade italiane. Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 08:30

Milano

A9 Lainate-Svizzera Pioggia tra Bivio A9/A8 Milano-Varese e Chiasso

Genova

A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 8 – direzione: Ventimiglia) Coda tra Genova Aeroporto e Genova Prà per incidente

A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128 – direzione: Milano) Traffico Rallentato tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Bolzaneto per incidente.

Bologna

A1 Milano-Firenze Pioggia tra Bivio A1/A22 Brennero-Modena e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio

A1 DIRETTISSIMA (Km 14.1 – direzione: Firenze) Traffico Rallentato tra Bivio A1-Variante e Badia per veicolo in avaria.

Firenze

A1 Bologna-Firenze (Km 278.1 – direzione: Napoli) Traffico Rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano per traffico intenso

A1 Bologna-Roma (Km 310 – direzione: Napoli) Code a tratti tra Firenze Impruneta e Incisa – Reggello.

Ancona-Pescara

A14 Ancona-Pescara (Km 275 – direzione: Taranto) Coda di 3 km tra Porto Sant’elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata

A14 Ancona-Bari (Km 384.4 – direzione: Taranto) Coda di 2 km tra Pescara Ovest e Pescara sud per Riduzione di carreggiata.

A14 Ancona-Pescara (Km 311.7 – direzione: Taranto) Coda di 1 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per Riduzione di carreggiata.

Roma

A1 Firenze-Napoli (Km 566 – direzione: Napoli) Coda di 3 km tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Bivio A1/Diramazione Roma sud per incidente

A1 Firenze-Napoli (Km 618 – direzione: Napoli) Code a tratti tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Ferentino per traffico intenso.

Napoli

A1 Roma-Napoli Pioggia tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno

A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 30 Dicembre 2019.