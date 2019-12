La speranza di poter rivedere Ylenia Carrisi viva non abbandona mai i figli di Al Bano e Romina e quest’ultima. Yari ne parla con emozione.

Yari Marco è convinto che Ylenia Carrisi sia viva. Lui è il secondogenito di Al Bano e di Romina Power, e ha tre anni in meno rispetto alla sorella. Della quale serba un profondo ricordo. Al settimanale ‘Oggi’ il 46enne che ama girare il mondo ha parlato dell’allora giovane che sparì quando aveva 24 anni, mentre si trovava in una camera d’albergo di New Orleans, negli Stati Uniti. E non ha mancato di dare un commosso ricordo anche verso nonna Jolanda, scomparsa a 96 anni pochi giorni fa. Si trattava della madre di Al Bano. Al settimanale ‘Oggi’, Yari racconta che per la sua famiglia quello attuale è un momento delicato. La nonna aveva badato a lui ed alle altre sorelle Cristel e Romina Junior tante volte. Come in tutte le altre famiglie, i nonni costituiscono una colonna importante ed un grosso punto di riferimento.

Ylenia Carrisi viva, Yari ci spera sempre

“Spesso capitava che mamma e papà fossero lontani per lavoro, magari per un concerto all’estero. E noi restavamo con nonna Jolanda e nonno Carmelo. Ricordo ancora quando nonna seppe della scomparsa di Ylenia. Aveva il cuore affranto. E papà si sente così proprio adesso”. Il cantante, ospite di Simona Ventura domenica scorsa su Rai 2, ha ammesso di aver perso la donna più importante della sua vita. Un dolore comprensibile, che devasta chiunque ne venga colpito. Riguardo ad Ylenia Carrisi, la speranza di rivederla viva c’è sempre in Yari, nelle altre sorelle ed in mamma Romina. Proprio Yari non ha mai creduto alla testimonianza di Albert Cordova, il custode notturno che sostenne di aver visto una giovane bionda tuffarsi nel fiume Mississippi. In questo la sua visione dei fatti differisce da quella di Al Bano. Il quale crede invece che sua figlia sia andata incontro ad un tragico destino.