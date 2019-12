Un Posto al Sole, Andrea parte senza Arianna? Le anticipazioni

Continuano le vicende a Palazzo Palladini, la rinomata soap opera Un Posto al Sole. Clara cade in una crisi di sconforto, condizionata dalle strategie di Alberto Palladini che farà di tutto per salvare la propria reputazione da questo scandalo che potrebbe colpirlo come un fulmine a ciel sereno. Serena e Filippo cercheranno di affrontare una volta e per tutte la questione Otello, discutendo con Silvia e Michele dei problemi che derivano dalla presenza di Otello al B&B. La vera soluzione arriverà da Raffaele, che avrà una idea che potrebbe salvare Serena, Filippo, Michele e Silvia da questo problema e che potrebbe in qualche modo fare comodo anche ad un amico, Renato.

La scelta di Arianna di non partire più per Londra pone Andrea Pergolesi davanti ad una difficile davvero decisione. Come sappiamo, Davide Devenuto ha deciso di lasciare la soap opera napoletana per dedicarsi ad altro e adesso gli autori stanno cercando di eliminare la sua presenza in un modo credibile. Molto probabilmente, dunque, Andrea partirà per Londra da solo ponendo fine al suo matrimonio con Arianna dopo così tanti anni di amore.