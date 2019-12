F1 | Toto Wolff ha commentato in maniera pittoresca le voci che vorrebbero lui e Lewis Hamilton emigrare in Ferrari dalla stagione 2021.

Toto Wolff negli ultimi anni ha dimostrato di essere uno dei migliori team principal sul mercato e proprio per questo nei giorni scorsi si è parlato di un possibile approdo in Ferrari da parte dell’austriaco in compagnia di Lewis Hamilton dal 2021 al posto di Sebastian Vettel.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco “Kronen”, il manager avrebbe così commentato la notizia: “Onestamente è meno probabile che firmi per la Ferrari piuttosto che io voli con Lewis su Marte per vedere se c’è qualcosa lì. Scherzi a parte voglio riuscire a fare bene con la Mercedes nel 2020, poi nei mesi successivi deciderò”.

Wolff: “Abbiamo perso Niki e un giovane ingegnere quest’anno”

Toto Wolff ha poi proseguito: “Se riusciamo a dare ad Hamilton una macchina al di sopra delle altre sarà il migliore. Il mio medico mi ha detto che ci vogliono anni per arrivare a questo livello di stress e per uscirne. Tre settimane di ferie non saranno d’aiuto, è necessario recuperare durante l’anno”.

Infine il team principal Mercedes ha così concluso: “Quest’anno Niki è venuto a mancare, ma abbiamo perso anche uno dei nostri giovani ingegneri a causa di un incidente stradale la notte dopo i festeggiamenti per il Mondiale, quindi la cosa più importante è la salute, tutto il resto può essere riparato. Auguro maggiore fortuna a chi ora non se la sta passando bene”.

Antonio Russo