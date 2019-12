Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, scrive una lettera ad Antonella Fiordelisi, attuale compagna del suo ex: video.

Attraverso le pagine del settimanale Di Più, Selvaggia Roma ha deciso di scrivere una lettera ad Antonella Fiordelisi, attuale fidanzata del suo ex Francesco Chiofalo, per metterla in guardia dal suo ex. “Anche se lo hai perdonato, sappi che non smetterà mai di mentirti. Puoi trovare un uomo migliore” – scrive.