L’attrice Sabrina Parravicini lotta contro un tumore da oltre un anno. Alla gente sui social racconta come scoprì la tremenda malattia.

La dolce Sabrina Paravicini riguardo al tumore al seno con il quale sta combattendo da giusto un anno. Nel festeggiare il significativo traguardo dei 100mila followers raggiunti (ora sono già quasi 105mila) l’attrice originaria di Morbegno, in provincia di Sondrio, fa sapere come si accorse di tutto quanto appena prima dello scorso Natale. “Tra il 16 ed il 17 dicembre del 2018 scoprii tutto. Era notte e mi svegliati mentre tutto il mondo attorno a me dormiva. Vidi il mostro per la prima volta. Sentii qualcosa che si accartocciava dentro al mio seno”. Poi da lì si parla del percorso fatto da allora, assieme alla gentilezza ed al sostegno di tante altre persone.

Sabrina Paravicini tumore, un anno fa la scoperta

I followers che seguono Sabrina Paravicini sono in tanti e hanno tutti storie diverse ma simili. Per la maggior parte si tratta di individui che hanno avuto o che continuano ancora ad avere a che fare con una grave malattia. Sia direttamente sulla propria persona che per la vicinanza ad un loro caro, colpito dal male. Nella fattispecie della Paravicini, la 49enne ex interprete di ‘Un Medico in Famiglia’ sta curando un carcinoma duttale infiltrante particolarmente veloce ed aggressivo. Le cure continuano, Sabrina ha perso i capelli per via della necessaria chemioterapia. Ma ora sono ricresciuti. La speranza invece non è mai andata via, ed anzi si è ingigantita.

