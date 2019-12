Paolo Ruffini, attore e conduttore tv, è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo con Silvia Toffanin.

Oltre che della sua carriera Paolo ha parlato della fine della sua relazione con l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo.

La coppia sembrava una delle più solide del mondo dello spettacolo. Nonostante Diana lo avesse tradito Paolo Ruffini l’aveva perdonata per il grande amore che provava nei suoi confronti. La coppia dopo questo episodio era tornata più salda di prima ma ora i due si sono lasciati nuovamente.

Paolo Ruffini: le parole per Diana Del Bufalo a Verissimo stupiscono tutti

Ruffini descrive però la sua ex con parole di grande affetto e rispetto, cosa sempre più rara ormai in tv. L’ex presentatore di Colorado ha descritto Diana come una principessa Disney e come un essere umano stupendo. L’uomo ha raccontato a Silvia che non prova piacere nel vedere la sua ex ora sofferente.

Sulla loro storia, che andava avanti da 4 anni, Ruffini ha detto che teneva alla felicità e alla vita della compagna più che alle sue. Date queste parole importanti, la Toffanin ha chiesto allora al suo ospite se ci sia possibilità che lui e la Del Bufalo tornino insieme.

Paolo Ruffini sembra avere poche speranze in tal senso dicendo che Diana non solo è una donna molto bella e ironica ma anche sensibile e che questa sua sensibilità non è ora più rivolta verso la loro relazione. La fine del rapporto tra i due era stata annunciata proprio da Diana del Bufalo sul suo profilo Instagram.

