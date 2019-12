Margherita Rebuffoni, la madre della conduttrice delle Iene scomparsa ad agosto, Nadia Toffa, parla della sepoltura nella sua giovane figlia.

Al giornale La Repubblica ha raccontato che diverse persone stavano cercando la tomba di sua figlia nei cimiteri di Brescia e dintorni. Margherita non ha voluto però fare sapere dove Nadia è sepolta esattamente, non sappiamo se per espresso desiderio della figlia.

Intanto un posto in cui Nadia avrà una targa a lei dedicata c’è. Un nuovo reparto dell’ospedale di Taranto infatti è stato intitolato alla conduttrice. L’Oncoematologia pediatrica della città per cui Nadia si è spesa tanto e della quale ha sostenuto i piccoli malati di tumore si chiamerà ora come lei.

La sepoltura di Nadia Toffa è un mistero ma non il suo amore per Taranto: parla mamma Margherita

La Toffa era stata anche il volto della campagna solidale del Mini Bar del rione Tamburi che attraverso la vendita di alcune magliette – con una scritta che significa “Sono pazza di te” – aveva raccolto €527000 anche per assumere una pediatra. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato Margherita e il marito Maurizio.

Nella città di Taranto a Nadia è stato dedicato anche un murales, che è stato sottoposto ad alcune critiche. Alcuni hanno detto che non somiglia molto esteticamente alla conduttrice ma forse quello che conta è il gesto di affetto per lei.

Nadia, ha raccontato sua madre, anche durante la malattia era comunque piena di idee e di progetti, come lo è stata durante tutta la sua vita. Margherita ha raccontato di sentire ancora vicino la figlia.

Teresa F.