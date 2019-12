Il Ducati Team presenterà la squadra MotoGP 2020 il 23 gennaio a Bologna. Diretta streaming sui canali ufficiali.

Il team Ducati di MotoGP presenterà la squadra ufficiale MotoGP il prossimo 23 gennaio a Bologna. Dopo l’annuncio della Suzuki, arriva quello del team emiliano pronto a dare l’assalto al titolo mondiale, dopo tre stagioni chiuse al secondo posto. Sarà possibile seguire l’evento via streaming attraverso i canali ufficiali del Ducati Team.

Il 2020 sarà una stagione importante per la scuderia di Borgo Panigale. Negli ultimi tre campionati Andrea Dovizioso ha concluso con il titolo di vice campione iridato alle spalle di Marc Marquez, ma in Ducati vogliono alzare l’asticella. Non si accontentano più di essere gli eterni secondi, pur consapevoli che il fenomeno di Cervera sta scrivendo la storia della MotoGP.

Anno cruciale per la Ducati

Al fianco del Dovi ci sarà il fedele amico Danilo Petrucci che si gioca una fetta importante di carriera nella stagione 2020. Il pilota umbro è andato al di sotto delle aspettative nella seconda parte del Mondiale. Dopo la vittoria al Mugello e i due podi a Le Mans e in Catalunya, Petrux ha sofferto troppo la pressione del terzo posto in classifica e ha faticato a trovare un buon feeling con le gomme.Al rientro dalla pausa estiva non è mai andato oltre il settimo posto in gara e la sua sella potrebbe essere a rischio se non arriveranno i risultati.

Molto probabilmente Ducati proverà a dare l’assalto ad uno dei gioielli Yamaha: Maverick Vinales o Fabio Quartararo. Dipenderà anche dalla decisione di Valentino Rossi: prolungamento di contratto o addio alla MotoGP? Il team emiliano non nasconde di aver cercato anche Marc Marquez, anche se sembra già orientato a continuare con Repsol Honda. Per la prima volta nella sua storia Ducati sarà in pista con quattro moto factory: dal prossimo anno anche Pecco Bagnaia avrà diritto ad una Desmosedici GP20.