Miriam Leone dice addio ai capelli biondi e torna al suo colore rosso: il nuovo look conquista i fans che reagiscono così sui social.

Miriam Leone sempre più bella e sensuale su Instagram. L’attrice, dopo aver sfoggiato una chioma bionda per interpretare Eva Kant, ha deciso di concludere il 2019 e iniziare il 2020 con i suoi amati capelli rossi. La foto pubblicata dall’ex Miss Italia ha scatenato la pronta reazione dei fans.

Leggi anche—->Miriam Leone | si scopre su Instagram e ringrazia Veronica Castello FOTO

Il nuovo look di Miriam Leone conquista tutti: “la tua semplicità ti rende unica”

Senza un filo di trucco, con un taglio più corto e il colore rosso rame che l’ha resa una delle miss più belle del concorso di bellezza, Miram Leone ha fatto un grandissimo regalo ai fan che, pur apprezzando i capelli biondi, dimostrano di amare molto di più i suoi capelli rossi.

“La tua semplicità ti rende unica”, scrive un utente. Altri aggiungono: “Cara Miriam, scusa se mi permetto, ma il tuo colore di capelli è questo, così sei fantastica”, “meravigliosa”, più bella cosa non c’è”, “è tornata la ginger girl”.

Nonostante sia bellissima e abbia numerosi corteggiatori, nella vita privata della Leone sembrerebbero non esserci novità. Miriam, infatti, sarebbe ancora single.

“Ho sofferto molto per amore prima di capire cosa fosse in realtà l’amore, quello vero – ha raccontato la Leone a Vanity Fair qualche mese fa -. Trovare l’amore romantico e magari anche corrisposto è una fortuna, capita poche volte nella vita. Quello fugace è tutta un’altra storia che non vale la pena di vivere. Per questo motivo sono single da tempo”. L’ex Miss Italia, durante l’intervista, nonostante le parole intrise di amarezza, non rinnega niente. Neanche gli amori e le esperienze del passato. “Con i miei ex più mancava un contatto fisico e più mi struggevo. L’amore a un certo punto della vita è così: pentimento e dolore – continua -. Mi ripetevo sempre che non sarei stata mai all’altezza del bello di turno”.