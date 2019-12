Michelle Hunziker e la verità sul suo ex: “Mi ha picchiata”

Michelle Hunziker è una dei personaggi della televisione più amati degli ultimi vent’anni. L’abbiamo vista crescere e diventare l’incredibile donna che è oggi. Ci sono tante cose però che non sapevamo di lei, e proprio in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha rivelato una cosa del suo passato che nessuno avrebbe mai immaginato. “Escludo i mariti, così sapete che non c’entrano, così nessuno può pensare a loro. La violenza che ho vissuto, l’ho vissuta molto prima”.

Con queste parole ha rivelato di aver subito violenze in passato da parte di un uomo. “Ho solo capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta: “Devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi. A parte lo stalking io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio e le donne lo sentono. La credibilità quando fai qualcosa ce l’hai perché le persone ti leggono, si rendono conto che tu le cose le comprendi davvero e io so esattamente cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza”.