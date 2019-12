Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 20 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Italia divisa in due dal meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, con possibili e isolati rovesci nella tarda serata in Campania e Sardegna. Tempo instabile al Centro-Nord, con temporali anche forti su Liguria e Toscana. In Piemonte, come riporta 3Bmeteo.com, l’intensificazione dei fenomeni che sta interessando soprattutto le aree alpine causa l’abbassamento del limite delle nevicate rispetto all’alba. I primi fiocchi sono scesi fino ai 1300m di Bardonecchia (TO), ma la quota neve è in calo anche sulla Valle d’Aosta orientale, dove i fiocchi cadono dai 1500m.

Sabato 21 dicembre schiarite sul Nordovest e sull’alto-medio Tirreno, mentre continuerà a piovere sul Nordest, sulla fascia appenninica e al Sud. Temperature massime stabili e comprese tra 11 e 16°C, con punte di 18°C sulle regioni dell’estremo Sud. Venti che diverranno forti o molto forti da sud-sudovest sui bacini occidentali (fino a 100 km/h), da sudest sul fronte adriatico. Mari molto mossi con possibili mareggiate sul versante tirrenico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Sono ore di traffico intenso sulla rete autostradale italiana. Nell’area di Milano si segnala traffico intenso sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo di Pero e Cormano, tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Code anche sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39 – direzione: Lainate tra Chiasso e Como Centro e sulla A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Napoli) tra Bivio A1/Raccordo Tang. est MI e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI.

Traffico a singhiozzo anche alle porte di Bologna, sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale. Rallentamenti sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 0 – direzione: Firenze) tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e in A1 Firenze-Roma (Km 329 – direzione: Napoli) tra Incisa – Reggello e Valdarno per incidente.

A Roma traffico a rilento sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM e sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: G.r.a.) tra Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA.

Sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli, il traffico e’ bloccato con 6 km di coda in aumento, a seguito del tamponamento tra tre vetture ed un camion al km 579. Come conseguenza dell’incidente si registrano sulla Diramazione di Roma sud 3 km di coda a partire da San Cesareo.

A Napoli rallentamenti in Tangenziale (entrambe le direzioni) in uscita a Arenella e in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 3.6 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra Napoli Via Marina e Bivio A3/A1 Milano-Napoli.