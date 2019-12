MotoGP | Marc Marquez è stato il re di questa ultima decade, ma Valentino Rossi si prende la rivincita sul raffronto con i 10 anni precedenti.

Con il 2020 ormai alle porte si sta per chiudere la seconda decade degli anni 2000. Nel mondo della MotoGP, a farla da padrone, in questi 10 anni ci ha pensato Marc Marquez, che in pochissimo tempo ha sbriciolato ogni tipo di record esistente.

David Emmett, fondatore di motomatters.com, ha provato ad analizzare i risultati dello spagnolo in questi ultimi anni portando alla luce dati davvero interessanti. Il talento di Cervera, infatti, ha vinto 56 delle 127 gare disputate sin qui con una percentuale di successo del 44%, mentre il numero di podi è pari a 95, ovvero il 74,8% dei GP disputati sin qui.

Chi sarà il prossimo fuoriclasse?

Il raffronto con Valentino Rossi in questi ultimi 10 anni è naturalmente impietoso. Il Dottore, infatti, ha portato a casa 12 successi su 175 gare disputate con una percentuale di vittorie pari quindi a meno del 7%, mentre per quanto concerne i podi è riuscito a salirci sopra 70 volte ovvero nel 40% dei casi. Infine, nonostante in questa seconda decade del 2000 Vale abbia corso dall’inizio, mentre Marquez sia subentrato solo dal 2013 in MotoGP, lo spagnolo vanta un più 54 per quanto riguarda i punti conquistati in questi ultimi 10 anni.

Volendo però raffrontare i dati di Marquez a quelli di Valentino Rossi quando quest’ultimo era all’apice della forma allora scopriamo che in quel caso addirittura il Dottore batte lo spagnolo. Nei 10 anni precedenti, infatti, il #46 ha vinto 77 GP su 167 con il 46% di successi quindi ed è salito sul podio in 128 occasioni, 76,6%. Anche per quanto riguarda la media punti quella del rider di Tavullia era superiore a quella di Marquez. Alle porte ora ci aspetta un’altra decade e chissà se fra 10 anni non saremo qui a fare gli stessi confronti tra Marquez e Quartararo.

Antonio Russo