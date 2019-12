Lo scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi da un altro punto di vista: i video onboard in sella alla Yamaha e al volante della Mercedes

Di immagini, foto e video, sull’evento più atteso dell’inverno, lo scambio di mezzi tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton, ne abbiamo visti molti. Quello che, fino ad oggi, non ci era stato ancora permesso di ammirare erano le riprese effettuate direttamente a bordo della Mercedes e della Yamaha che hanno visto protagonisti i due campionissimi del motociclismo e dell’automobilismo.

Il canale YouTube ufficiale della Monster Energy, l’azienda produttrice di bibite energetiche che ha organizzato questo appuntamento in veste di duplice sponsor di entrambi i piloti, ha pubblicato proprio in queste ore i video onboard dello scambio, che ci consentono dunque di vivere in prima persona le sensazioni provate dai due fenomeni, direttamente in sella e al volante con loro.

Hamilton in moto, Valentino Rossi in auto

Possiamo dunque renderci conto di quanto sia andato forte Valentino Rossi al ritorno su una monoposto di Formula 1, la W08 della Freccia d’argento, ma soprattutto di quanto promettente si sia rivelata la prima volta di Lewis Hamilton su una MotoGP, la M1, che ha cercato di spingere al massimo a dispetto della sua mancanza totale di esperienza con questa categoria.

Dunque tutti pronti: premiamo play, allacciamo le cinture e prepariamoci a goderci questo spettacolo davvero senza precedenti, con il rombo dei motori più potenti delle relative categorie di punta. Buona visione!