Ginevra, 19 anni e con la decima di seno, ospite di Pomeriggio 5, lancia un appello a Barbara D’Urso: “vorrei operarmi per ridurlo”.

A Pomeriggio 5, Barbara D’Urso accoglie le richieste del proprio pubblico che hanno bisogno del suo aiuto per risolvere dei problemi fisici. Con l’aiuto di dottori specializzati in chirugia estetica, Barbara D’Urso sta aiutando le persone che hanno la necessità di aumentare o ridurre le dimensioni del seno, si migliorare l’aspetto della propria pelle dopo un dimagrimento eccessivo o di dimagrire. Alla D’Urso, così, si è rivolta anche Ginevra, una ragazza di soli 19 anni affetta da gigantomastia.

L’appello di Ginevra a Barbara D’Urso: “ho 19 anni e la decima di seno, aiutami a ridurlo”

L’appello di Ginevra non è rimasto in fondo ad un cassetto. Barbara D’Urso ha deciso di aiutare la 19enne con l’aiuto del professor Lorenzetti.

“Ho una decima di seno in continuo aumento, con conseguente disagio psicologico e fisico. Vorrei operarmi per ridurlo. In Sardegna l’attesa è lunghissima nel settore pubblico mentre il privato non è accessibile per i costi elevati”, è l’appello che la 19enne ha fatto a Barbara D’Urso e alla redazione di Pomeriggio 5.

Dopo averla visitata, il professor Lorenzetti ha accettato di operarla. L’operazione si svolgerà a gennaio, dopo le feste. Come ha spiegato il professor, dopo l’operazione, Ginevra avrà una quarta di seno e le sarà tolto circa un chilo per seno.

A gennaio, dunque, Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi della sua giovane telespettatrice mostrando, in seguito, il risultato dell’operazione che cambierà sicuramente la vita a Ginevra.