La campagna di comunicazione social svela i dettagli e il primo video ufficiale della Ferrari Roma, la nuova coupé V8 di Maranello

“La nuova Dolce Vita”. Questo l’eloquente slogan scelto dalla Rossa di Maranello per lanciare sui social la neonata Ferrari Roma, con tanto di servizio fotografico tra i luoghi più famosi della Capitale e anche il primo video ufficiale che ha svelato i dettagli dell’ultima nata del Cavallino rampante.

Come già era stato anticipato nei mesi scorsi, si tratta di una coupé che si ispira alle mitiche Granturismo a motore anteriore degli anni ’60. Ma, naturalmente, con tutta la carica tecnologica all’avanguardia dei giorni nostri: un motore V8 turbo da 620 Cavalli, un cambio a otto rapporti, l’introduzione del manettino a cinque posizioni (una novità assoluta per la gamma GT della Casa emiliana) e il miglior rapporto peso/potenza del suo segmento.

Insomma, la Roma si presenta come la vettura a motore anteriore non solo più potente, ma anche più divertente da guidare nella storia ormai settantennale del leggendario marchio italiano. I progettisti, in altre parole, l’hanno concepita non soltanto per essere ai vertici della categoria sul fronte delle prestazioni assolute, ma anche per garantire una guidabilità nel quotidiano e un comfort di bordo veramente eccezionali. Quanto al design, con il suo look raffinato e senza tempo, sta già convincendo pubblico e critica.

