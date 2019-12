Federica Pellegrini racconta un episodio inedito della sua vita, un retroscena molto particolare sul suo passato: ecco di cosa si tratta

Campionessa nel nuoto, ma anche una vera e propria celebrità sui social. Il personaggio Federica Pellegrini è uno dei più amati, fin dalla sua comparsa sulle scene agonistiche ancora giovanissima. Su Instagram può vantare numerosi followers, nel corso degli anni è diventata anche un personaggio pubblico e un’icona di stile. Presente a Milano per un evento, nella fase di trucco si è dedicata ai suoi fan, che tramite Instagram Stories le hanno posto diverse domande. Gli estimatori si sono scatenati, chiedendole davvero di tutto. Qualche fanatico si è spinto a chiederle di mostrare i piedi, altri erano curiosi di sapere cosa pensasse in vista del ritiro dal mondo dello sport. Federica si è aperta a un certo punto anche in maniera abbastanza intima, raccontando episodi positivi e negativi della sua vita. Ma anche un retroscena piuttosto curioso, su qualcosa che è stata ‘obbligata’ a fare. A precisa domanda di un follower, “Per quale motivo hai iniziato a nuotare?”, la risposta della Pellegrini è stata sincera e piuttosto sorprendente. “Mi hanno costretta i miei genitori”, ha infatti svelato. Un diktat parentale che però, a giudicare da come sono andate le cose, ha dato i suoi frutti, eccome.