Di esercizi per dimagrire ce ne sono diversi. Li possiamo applicare comodamente a casa e nel giro di appena pochi minuti ogni giorno per avere dei risultati.

Ci sono degli esercizi per dimagrire grazie ai quali poter perdere peso in tutta tranquillità a casa. Bastano soli pochi minuti per poter compiere queste semplici azioni tutti i giorni a casa. Ritagliamoci un pò di tempo e poi vedremo come questo, nel medio-lungo periodo, ci sarà di grande aiuto per il girovita. Meglio poi integrare a questo una dieta fatta di cibi sani e naturali e l’assunzione di almeno 2 litri di acqua al giorno. Tra l’altro questi esercizi per dimagrire saranno volti, in alcuni casi, anche a migliorare quella che è la postura. Partiamo con lo sdraiarci a terra a ginocchia piegate e braccia in orizzontale lungo i fianchi. Così stesi, inspiriamo trattenendo il respiro per 15 secondi. Quindi espiriamo e facciamo così per 4 volte al minuto per 3 minuti. Questo aiuterà muscoli ed addome, favorendo il bruciare grassi.

Esercizi per dimagrire, semplici da ripetere ogni giorno

Mettiamoci all’impiedi piegando la schiena in avanti. Quindi inarchiamoci, a gambe divaricate, ripetendo questo per una ventina di volti per due minuti. Ciò aiuterà la postura. ancora, sdraiamoci pancia all’aria con le ginocchia piegate verso il petto a gambe unite. Incrociamo le braccia dietro alla testa e solleviamo il busto per 45 volte in 3 minuti totali. Tonificheremo i muscoli addominali così. Ed ancora, solleviamo le braccia piegate a 90° tenendo le gambe tese con ginocchia ben dritte. Restiamo così per mezzo minuto. Ripetiamo e solleviamoci sulle mani e poi su di un lato. Un altro esercizio consiste nello stare all’impiedi a gambe divaricate. Voltiamoci quindi a destra ed allunghiamo il braccio destro in alto, come a voler afferrare qualcosa. Ripetiamo pure dall’altro lato e facciamo questi movimenti per più volte nel corso di un minuto. Ottimo per rassodare i muscoli di gambe e braccia, oltre che per perdere peso.

