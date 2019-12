L’outfit di Diletta Leotta su Instagram in una recente storia fa impazzire migliaia e migliaia di followers. Lei si presenta in questo modo.

È una Diletta Leotta su Instagram più sensuale che mai. Coi capelli acconciati, il trucco ottimamente applicato, la sua voce suadente ed un accappatoio che nasconde si, ma non fa altro che aumentare il desiderio in tantissimi suoi ammiratori. Così la bella catanese si presenta in una recente storia postata sul suo profilo personale Instagram. Profilo che può contare ormai ben 5,6 milioni di followers, in costante aumento. La popolarità di Diletta Leotta sul noto social network è in perenne crescita. Lei si è imposta all’attenzione di tutti come un personaggio del quale si parla sempre. Amata ed anche un pò detestata, come solo a coloro che sono sempre sulla cresta dell’onda capita.

Diletta Leotta Instagram, la storia che ha scatenato i suoi fans

Questo outfit in camerino, nel bel mezzo della preparazione per poter apparire in video poco dopo, ha scatenato i suoi numerosi ammiratori. Ovviamente in positivo. Fioccano complimenti da tutte le parti. E sotto ad ogni post di Diletta è un tripudio di messaggi d’amore. In tanti la desiderano e c’è anche chi le chiede addirittura di osare di più.

Visualizza questo post su Instagram #derby #genoasampdoria #buonanotte 🏟👋🏻⚽️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 14 Dic 2019 alle ore 3:54 PST

Visualizza questo post su Instagram 10 years friendship 💕 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 11 Dic 2019 alle ore 11:24 PST

