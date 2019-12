Le peggiori compagnie aeree del 2019: la lista completa

Un tempo la compagnia aerea migliore del mondo era la British Airways che ha compiuto da poco cento anni di vita, festeggiati lo scorso 25 agosto. Sembra essere letteralmente precipitata nel gradimento dei viaggiatori britannici che la ritengono alla stregua delle low cost. Secondo una classifica messa a punto dall’associazione di consumatori Which? Travel la compagnia bandiera britannica è la seconda peggiore tra le prese in considerazione per le lunghe tratte, dietro solo alla American Airlines e la terza peggiore tra le 15 che operano nella corte tratte facendo meglio solo di Ryanair e Vueling. Nessuna delle classifica prende in considerazione l’Alitalia, ma sono presenti Lufthansa, Swiss Air, Norwegian e Tap Portugual.

Secondo il sondaggio basato sulle esperienze 6500 viaggiatori, appena il 55% dei viaggiatori è rimasto soddisfatto del servizio della British, un misero 11% in più rispetto alla Ryanair e molto meno anche dell’altra low cost, la britannica EasyJet. I passeggeri hanno criticato la compagnia aerea per la scarsa qualità dei cibi e delle bevande, il poco comfort dei seggiolini. Nelle tratte corte si consiglia Jet2, che è di qualità migliore rispetto alla BA che ha spesso tariffe più economiche della Ryanair.